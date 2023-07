Caldo record a Napoli | rete elettrica a singhiozzo | blackout e disagi da Chiaia a Pianura

(Di martedì 18 luglio 2023) Il primo segnale - e non c?era il grandedi queste ore che purtroppo durerà ancora qualche giorno - che il sistema dell?energiastava andando in difficoltà...

leggi anche, la circolare del ministero della Salute cambia le regole nei Pronto soccorso: le novità In buona sostanza, il raffreddamento causa il fermo delle ciglia contenute nelle ...La band, via social, ha comunicato i nuovi orari del live, posticipato per il. 'Un Saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo di Roma martedì 18 luglio allo Stadio Olimpico ...Chi aziona l'impianto di condizionamento con l'auto ferma rischia una multa Nei giorni diin Italia, usare in modo scorretto l'aria condizionata in auto può portare ad una multa. Lo prevede il codice della strada, che sanziona comportamenti non a norma. In sostanza, anche ...

Caldo record, Roma bolle. Pomigliano d'Arco, Stellantis manda a casa gli operai. I medici ambientali: “Allarme topi” QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel weekend pioggia e temporali al Nord. Non si allenta la morsa del caldo sull’Italia, dove fra martedì 18 e mercoledì 19 luglio potranno crollare vari record storici di temperature massime.Caldo record in Sardegna dove, in 43 comuni su 377 si è superata la soglia dei 40 gradi e oggi le località che registreranno l’ondata di afa record potrebbero essere più numerose. Il nucleo centrale d ...