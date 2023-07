Caldo | Italia bollente | le città da bollino rosso

Untorrido sta avvolgendo l'in un'inesorabile 'bolla di calore' da record. Le temperature si alzeranno a dismisura, superando i 37,8 gradi per almeno tre giorni consecutivi, sotto l'effetto ...L'continua a essere stretta nella morsa dele il peggio deve ancora arrivare. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute martedì 18 luglio, saranno 20 le città da bollino rosso ...E' iniziata la settimana dida record, che vedra' l'avvolta da una 'bolla' di calore con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi: il responsabile e' l'anticiclone africano Caronte, che ...

E' iniziata la settimana di caldo da record, che vedra' l'Italia avvolta da una 'bolla' di calore con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi: il responsabile e' ...Si intensifica l'ondata di caldo su tutta l'Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per la popolazione. Dalle ...