Caldo in Spagna | 36 gradi a Madrid

A Madrid, i turisti e la gente del posto stanno affrontando una nuova ondata di, gia' la terza dell'estate spagnola, mentre le temperature salgono in gran parte del mondo. 18 luglio 2023Ilrecord alimenta gli incendi Incendi, 65mila ettari in fumo inin sei mesi... sulla salute in primis, eguagliando o emulando le morti perdell'estate scorsa, o del 2003. ... In, già quest'anno, la domanda di vacanza è particolarmente elevata nella costa ...

Caldo, allerta per Italia, Spagna e Balcani. Ma il record è in Cina: 52.2 gradi nel Turpan QUOTIDIANO NAZIONALE

A Madrid, i turisti e la gente del posto stanno affrontando una nuova ondata di caldo, gia' la terza dell'estate spagnola, mentre le temperature salgono in gran parte del mondo.I cambiamenti climatici hanno reso le temperature massime giornaliere dell'ondata di caldo in corso in Italia, Germania, Francia, Spagna e Polonia almeno 3 volte più probabili. Se si considerano solo ...