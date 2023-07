(Di martedì 18 luglio 2023) I residenti disi rinfrescano in un lago nel distretto di Reynerie, mentre il sud dellasta vivendo un'ondata di, il termometro puo' raggiungere i 40 gradi in alcuni punti. 18 ...

I residenti di Tolosa si rinfrescano in un lago nel distretto di Reynerie, mentre il sud dellasta vivendo un'ondata di, il termometro puo' raggiungere i 40 gradi in alcuni punti. 18 luglio 2023I cambiamenti climatici hanno reso le temperature massime giornaliere dell'ondata diin corso in Italia, Germania,, Spagna e Polonia almeno 3 volte più probabili. Se si considerano solo ...L'ondata di calore che sta colpendo gran parte dell'Europa si fa sentire anche in Provenza, nel sud della. Nel piccolo centro di l'Isle - sur - la - Sorgue i cittadini cercano riparo dall'afa nei bar e nei locali che si affacciano sul fiume Sorga. Qui si consumano bevande fresche e gelati, mentre ...

Caldo in Francia, abitanti di Tolosa in cerca di refrigerio Agenzia ANSA

