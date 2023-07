Caldo | arriva la CIG sul clima | INPS | Con temperature oltre i 35°ok a Cassa integrazione Guadagni”

... hanno deciso comunque di raccogliere i rifiuti sfidando ilasfissiante. Si tratta di un ... Mazzella: 'Non lo lascerò solo in questa battaglia' Il casoin Senato, corsa contro il tempo per ...Quantofa a Campovolo Domani sono previsti 40 gradi. Eppure, nonostante il, c'è chi non molla il suo posto. Questo è altro per la prima fila al concerto di Harry Styles, ... C'è chi...La prova che si tratta di una scelta precisa da parte dei cittadini è data dal fatto che l'86% di essial Cardarelli con mezzi propri. Ringrazio medici, infermieri e Oss per il grandissimo ...

Quando arriva il picco del caldo record questa settimana e quando ... Fanpage.it

"Fa caldo, vero - dice Carlo Alberto Bentivogli, 77 anni appena compiuti e l'aria sbarazzina - ma la stagione è questa e noi, che andremo al mare per una quindicina di giorni, dal lunedì al venerdì, ...Milano, 18 luglio 2023 – Il caldo rovente che sta investendo in questi giorni l’Italia e il resto del mondo, è davvero estremo. L’organismo umano, posto in condizioni – per l’appunto – estreme, necess ...