Calciomercato | PSG Uno tra Donnarumma | Kimpembe e Verratti per Silva

Se dovessero arrivare almeno 70 milioni dalla cessione del serbo - per il quale in pole c'è il- i bianconeri andrebbero con forza sul belga. L'OFFERTA BIANCONERA - I bianconeri preparano l'...Napoli - Giovani Lo Celso è ormai in uscita dal Tottenham e non rientrerà nei piani ... Poche parole, che ribadiscono il concetto: l'exe Villarreal è una delle primissime scelte per il ...La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante ilestivo. Si lavora anche alle cessioni, con diversi giocatori importanti che potrebbero lasciare Torino in caso di offerta importante. A tal riguardo oltre a Bremer e Chiesa potrebbe ...

Calciomercato - Roma, Renato Sanches è il prescelto: serve l'apertura del PSG al prestito Eurosport IT

12:49 - INCONTRO CON AGENTE DI ARTHUR - Gianluca Di Marzio ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Arthur: "Sono giorni importanti per il futuro ...La Juventus si muove in attacco dove molto dipenderà dal futuro di Vlahovic e Chiesa. Da non sottovalutare anche un incastro con l'ex Morata ...