Calciomercato | PSG Uno tra Donnarumma | Kimpembe e Verratti per Silva

Il City valuta il portoghese 120 milioni, i parigini offrono contropartite tecniche. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Paris Saint - Germain fa sul serio per Bernardo Silva del Manchester City. Il club ...Tra queste la Juventus che dovrà stabilire il futuro di Dusan Vlahovic, accostato ale reduce da un'annata complicata. Federico Chiesa ".itAl contempo si incastra la vicenda Lukaku ...Se dovessero arrivare almeno 70 milioni dalla cessione del serbo - per il quale in pole c'è il- i bianconeri andrebbero con forza sul belga. L'OFFERTA BIANCONERA - I bianconeri preparano l'...

Calciomercato - Roma, Renato Sanches è il prescelto: serve l'apertura del PSG al prestito Eurosport IT

12:49 - INCONTRO CON AGENTE DI ARTHUR - Gianluca Di Marzio ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Arthur: "Sono giorni importanti per il futuro ...La Juventus si muove in attacco dove molto dipenderà dal futuro di Vlahovic e Chiesa. Da non sottovalutare anche un incastro con l'ex Morata ...