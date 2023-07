(Di martedì 18 luglio 2023) Diciassette giorni esatti: ma quante trattative e quante voci. Stiamo ovviamente parlando della sessione estiva del. Dallo scorso 1° luglio, data d’inizio ufficiale della finestra attuale, abbiamo assistito a centinaia di contrattazioni, alcune andate a termine altre invece bruscamente interrotte (chiedere a Lukaku per credere). E tra i tantimovimenti, si posprendere in esame anche quelli deistati infatti differenti i trasferimenti inaspettati o eccellenti. Partiamo subito dall’approdo, nelle scorse ore, dial Manchester United. Il calciatore oramai ex Inter, dopo una sola stagione, ha salutato la Serie A.si accaserà ai Red Devils per una cifra pari a 55 milioni di euro più bonus compresi pagati dalla ...

Con Alex siamo in un ottimo gruppo di. Cercherò di dimostrare al mister che devo giocare io, ma l'importante è che tiriamo dalla stessa parte per il bene del Napoli'. COSA SERVE PER ...Il grande acquisto fatto è Gollini perché l'allenatore con duefortissimi è come se avesse un'assicurazione. Inizieremo con il 4 - 3 - 3 già in amichevole. Devo vedere i giovani della ...... Adam Ounas La giornata didi oggi lunedì 17 luglio: Ore 18:30 - il Psg ha chiesto ... Tuttavia, ci sono diversinella short list, tra cui Yassine Bounou come rivelato da RMC. Il ...

Calciomercato portieri: quali sono i colpi più interessanti Onana il movimento da brividi OA Sport

Tra campo, calciomercato e sogni. Il portiere del Monza Michele Di Gregorio si è raccontato in una lunga intervista al QS da ...Calciomercato Inter, Yann Sommer, portiere elvetico classe 88', nella scorsa stagione con la maglia del Bayern Monaco ha collezionato 24 presenze.