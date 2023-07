Calciomercato oggi 18 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Kim si accasa al Bayern Monaco

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Si entra sempre più nel vivo delestivo in vista della Serie A 2023-2024. Il Milan si muove si più fronti e, mentre sta per ufficializzare Reijnders, l’Inter risponde con Cuadrado a parametro zero, quindi la Roma prosegue nella sua caccia a Morata. In uscita, come ampiamente annunciato, Kim chiude con il. Andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio. TABELLONEESTIVO 2023 ATALANTACarnesecchi (p, Cremonese) f.p. Mitchel Bakker (c, Bayer Leverkusen) Gollini (p, Napoli) f.p. Zortea (d, Sassuolo) f.p. Miranchuk (c, Torino) f.p. Cambiaghi (a, Empoli) f.p. Kolasinac (d) Adopo (c, Torino)Cittadini (d, Monza) Pessina (c, Monza) Sportiello (p, Milan) ...