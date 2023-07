Calciomercato Napoli | si avvicina l’addio di Lozano

(Di martedì 18 luglio 2023) Era ormai nell’aria un possibile addio di alcune pedine delcampione d’Italia: Hirvingè pronto a lasciare ilnelle prossime ore. Dopo Kim (di cui ancora deve arrivare l’ufficialità) anche il messicano è pronto a una nuova avventura con una nuova maglia. Su di lui c’è l’interesse forte del Los Angeles FC.al Los Angeles FC: chiusura a breve! In queste ore sono arrivate conferme sull’intesa tra il giocatore e il Los Angeles FC, che ha offerto al messicano un contratto faraonico: tra i 20 e i 25 milioni l’anno. Questo è quanto ha riportato Fox Sports, che ha parlato di un accordo di massima anche con De Laurentiis, il quale ha intenzione di procedere al più presto per evitare di tenere un esubero in rosa e perderlo a zero il prossimo anno (il contratto con gli azzurri scade nel giugno 2024). ...

Rinnovo Osimhen: Victor e l'agente in viaggio per DimaroSSC- Aggiornamenti da Dimaro : il gruppo di Garcia va via via completandosi con l'arrivo dei big. Oggi è la volta, tra ...Ormai ci siamo, manca solo l'ufficialità del Bayern Monaco : Kim Min Jae è appena atterrato a Monaco di Baviera in questi minuti. Ci sono novità diimportanti per ilche dirà addio ufficialmente al centrale sudcoreano. Bayern Monaco: Kim è arrivato in città- Manca solo l'ufficialità del trasferimento di Kim Min - Jae ...- Tra i tanti nomi accostati alper il centrocampo c'è anche quello di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Il classe 2002 cerca più spazio ed il Bayern Monaco potrebbe ance ...

Dunque, Lo Celso non sarebbe il suo sostituto ma quello di Zielinski. E sarebbe l'innesto giusto per le idee del neo-allenatore del Napoli che ha chiesto giocatori di qualità, gente che sappia giocare ...NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Si studiano diverse trattative di mercato con l’arrivo all’ombra del Vesuvio del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia. Secondo quanto… Leggi ...