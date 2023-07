Calciomercato Napoli | cercasi sostituto di Zielinski | sondaggio per un centrocampista del Bayern Monaco

(Di martedì 18 luglio 2023) Mentre agli ordini del nuovo allenatore Rudi Garcia la squadra continua la preparazione a Dimaro, la dirigenza dele l’appena arrivato Direttore Sportivo Mauro Meluso starebbero continuando senza sosta il proprio lavoro sul. Sono tante le questioni spinose, dalla ricerca di un difensore al posto di Kim al rinnovo di, fino ad arrivare alla possibile cessione di Hirving Lozano. Ilsembrerebbe molto propenso ad intavolare trattative con le squadre di Serie A in questa sessione estiva di. Per quanto riguarda le entrate, i Bavaresi avrebbero pagato la clausola di Kim Min- Jae ale per l’annuncio ufficiale e l’approdo del giocatore in Germania sarebbe soltanto una questione di giorni. Sul capitolo uscite ...

- Si fa sempre più vicina la possibilità MLS per Hirving Lozano . Aurelio de Laurentiis è stato chiaro con il Chucky e tutti gli altri calciatori che hanno ancora un altro anno di ...Ritiro- Summit di mercato ieri a Dimaro: lo svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola., pronto Faraoni Secondo quanto si apprende, gli uomini delieri si sono incontrati per fare un nuovo punto e per il ruolo di vice Di Lorenzo Garcia valuta Zanoli , anche se ...- E' atteso quest'oggi Victor Osimhen a Dimaro, il che potrebbe portare a una svolta potenziale sul suo futuro. Mercato, le ultims su Osimhen Come riporta il Corriere del ...

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha risposto ad alcune domande dei tifosi a Dimaro: "Dopo lo scudetto, proveremo a vincere la Champions League come una grande squadra. L'anno scorso ci è rimasta qua.Gli intrecci in questa sessione di calciomercato sono molteplici e diverse squadre di Serie A continuano a scontrarsi anche in questa occasione. Il Napoli, dopo aver sbaragliato la concorrenza in ...