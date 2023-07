Calciomercato Milan | tanti nomi per l’attacco | le situazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Procede spedita la rivoluzione in casa rossonera, dove il duo Moncada–Furlani lavora senza sosta per portare alla corte di Pioli i profili più adatti a soddisfare le esigenze del 4-3-3 su cui il tecnico emiliano ha deciso di puntare per la prossima stagione. Con l’addio di Tonali e il lungo stop di Bennacer (probabile rientro a gennaio), è stato il centrocampo negli ultimi giorni il reparto nel quale si sono concentrati i maggiori sforzi deldel. Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e Luka Romero, infatti, il Diavolo sarebbe in pole anche per Musah del Valencia, per il quale si potrebbe chiudere già venerdì su una cifra attorno ai 20 milioni. Messo a punto un centrocampo nuovo di zecca (confermati Kruni? e Pobega, entrambi però come rincalzi dei nuovi arrivati), gli uomini mercato dei lombardi dovranno però concentrarsi ...