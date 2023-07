Calciomercato Milan – Si va verso il rinnovo di Maignan | è da blindare

Il caso di Romelu Lukaku rientra tra i più sorprendenti di quest'estate di. Se spesso ...stesso Lukaku a proclamare il suo amore eterno ed incondizionato all'Inter ribadendo "mai al......vestire di nerazzurro (ma in questa pazza estate dimai dare nulla per scontato, vedi il caso Lukaku , il colpo Cuadrado o il sorpasso Thuram in dirittura d'arrivo tra Inter e), ...3 Ilha chiuso la trattativa con il Real Madrid per l'acquisto del terzino destro classe 2005 Alex Jimenez . Operazione in prestito con diritto di riscatto .

Il mancato ritorno di Romelu Lukaku riporta l'Inter sul mercato degli attaccanti dopo l'arrivo di Thuram nelle scorse settimane. Diversi i profili nel mirino di Marotta e Ausilio per il reparto ...Lukaku tra Juventus ed Arabia Saudita: la scelta di Big Rom Il caso di Romelu Lukaku rientra tra i più sorprendenti di quest’estate di calciomercato ... incondizionato all’Inter ribadendo “mai al ...