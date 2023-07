Calciomercato Milan | si avvicina Taremi | l’Inter si sfila

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023), si sgonfia il derby conper: i nerazzurri infatti si defilano per valutare altre opzioni Ildelfa passi in avanti per l’arrivo di Mehdi, attaccante iraniano, dal Porto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti,, alla ricerca del post Lukaku, sarebbe intenzionata arsi dalla corsa all’iraniano per valutare nuovi obiettivi, con Morata in cima alla lista. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM