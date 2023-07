Calciomercato Milan – Domani nuovi contatti per Danjuma e Chukwueze

Dusan Vlahovic (LaPresse) -.itE oltre che a Parigi, Vlahovic non sembra interessare ... Il centrocampista expartirà infatti per gli Stati Uniti in tournee con la squadra.Girano strane voci su Alvaro Morata , il bomber dell'Atletico Madrid al centro dei sogni didi Roma, Inter e anche. Si dice infatti che dietro alla sua volontà di cambiare aria ci sia anche una brutta storia di... corna. Già, si è letto infatti che Alice Campello , moglie ...Se dissenti non sei un tifoso, non sei degno di soffrire, ti prendi i pollici rossi se non gli insulti, Alsi tiene comunque, anche se non ti piace quello che sta succedendo. Un tifoso non ...

Diretta calciomercato: Morata incontra l'Inter, Rashford rinnova con lo United Corriere dello Sport

Calciomercato Milan, la situazione legata ad Alvaro Morata resta un rebus: oggi l’Inter ha incontrato gli agenti Come riportato da Gianluca Di Marzio, diventa un rebus la situazione… Leggi ...L'aver dichiarato amore per i colori nerazzurri e aver fatto il doppio gioco, con il suo legale che flirtava con Milan e Juventus mentre la dirigenza di viale della Liberazione lavorava per trovare un ...