Calcio | Salernitana Fazio Vogliamo crescere e restare in Serie A

(Di martedì 18 luglio 2023) "Dobbiamo continuare il lavoro iniziato la scorsa stagione" RIVISONDOLI - "Il mio obiettivo per questa stagione è quello di stare in campo per aiutare la squadra. Ho lavorato tutta l'estate senza mai fermarmi, adesso mi sento bene per giocare". Queste le parole del difensore dellaFederi

Fazio ha quindi concluso: "Non guardo a me stesso ma solo alla, ho lavorato tutta l'... ha grande esperienza e penso sia importante il fatto che conosca tanti tipi didiversi. Credo ...Federico Fazio, difensore della, ha parlato in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli, analizzando la stagione in ... penso sia importante il fatto che conosca tanti tipi di..."Non guardo a me stesso - ha concluso Fazio - ma solo alla, ho lavorato tutta l'estate ... ha grande esperienza e penso sia importante il fatto che conosca tanti tipi didiversi. ...

Salernitana, bella iniziativa domani a Rivisondoli. Presente Gravina tuttosalernitana.com

Queste le parole del difensore della Salernitana Federico Fazio intervenuto in conferenza ... ha grande esperienza e penso sia importante il fatto che conosca tanti tipi di calcio diversi. Credo sia ...Appuntamento infrasettimanale con “Il Pentolone”, la nuova rubrica di Sportparma.com sulle principali notizie di calciomercato riguardanti il Parma Calcio. Prosegue senza sosta la stagione del calciom ...