Calcio | Ronaldo La Saudi Pro League è meglio della MLS

Una difesa a spada tratta del campionato in cui è approdato, rispondendo aleuropeo e al rivale di sempre, Leo Messi. "Non è come dice la Uefa. In Arabia - scandisce Cristiano- non vengono soltanto veterani a fine carriera . Quest'anno, ad esempio, verranno ...E ileuropeo ha perso molta qualità. L'unica valida e che fa ancora bene è la Premier League. Sono molto avanti rispetto a tutti gli altri campionati".dopo il Manchester United ha ...Il portoghese manda frecciatine a Messi, alla Serie A e alla Liga. ROMA - Anche dall'Arabia Saudita Cristianomanda frecciatine all'eterno rivale Messi e alitaliano. Il portoghese, dopo la sconfitta dell'Al - Nassr, in amichevole, per 5 - 0, contro il Celta Vigo, ha detto: "La Serie A, quando ...

Il portoghese manda frecciatine a Messi, alla Serie A e alla Liga.ROMA (ITALPRESS) - Anche dall'Arabia Saudita Cristiano Ronaldo manda frecciatine all'eterno rivale Messi e al calcio italiano. Il ...CR7 dice addio al calcio europeo: «Ha perso qualità, resiste solo la Premier. Porta chiusa, non giocherò più lì». Sull’Arabia Saudita: «Dove va Cristiano c’è più interesse: presto verranno altri campi ...