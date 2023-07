Calcio | l’Inter supera il Lugano per 3-0 nella prima amichevole stagionale

(Di martedì 18 luglio 2023) Buona laperche,d’esordio della propria pre-stagione,con il punteggio di 3-0 ilpartita disputata ad Appiano Gentile. Tanti assenti ancora nelle fila dei nerazzurri che, ad ogni modo, mandano in archivio nel migliore dei modi lasgambata della stagione 2023-2024.ha iniziato il match con Stankovic in porta, difesa a 3 con Bisseck, de Vrij e Fontanarosa, quindi centrocampo a 5 con Lazaro, Fabbian, Sensi, Mkhitaryan e Pelamatti, quindi attacco con Lautaro Martinez e Correa. Ilha risposto con il 4-3-3 con Berbic, Arigoni, Hajrizi, Hajdari e Valenzuela, quindi Bislimi, Grgic, Bottani, Steffen, Vladi e Aliseda. Nonostante il grande caldo la partita ...

