Calcio in tv oggi martedì 18 luglio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di martedì 18 luglio 2023) Sarà un18dedicato soprattutto alle amichevoli estive quello che ci attende. Si inizierà alle ore 12.00 con la sfida in salsa inglese tra Tottenham e West Ham che si giocherà a Perth, in Australia. Alle ore 17.00 prima sgambata per il Genoa di mister Alberto Gilardino contro il WSG Tirol, quindi quasi a mezzanotte non mancherà la Copa Sudamericana. ELENCO COMPLETOIN TV DI18) Ore 12.00 AMICHEVOLE – Tottenham-West Ham – diretta su DAZN Ore 17.00 AMICHEVOLE – Genoa-WSG Tirol – diretta su DAZN Ore 23.50 COPA SUDAMERICANA – America MG-Colo Colo – diretta su MolaTV Foto: LaPresse

