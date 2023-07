Calcio femminile | Mondiali 2023 | le convocate dell’Italia tra novità | sorprese ed esclusioni eccellenti

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 20 luglio al 20 agosto andrà in scena la fase finale deidi. La rassegna iridata si svolgerà in Australia e in Nuova Zelanda, in un campionato allargato da 24 a 32 squadre partecipanti. L’Italia di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo G, con Svezia, Sudafrica e Argentina. L’esordio delle nostre portacolori sarà lunedì 24 luglio ad Auckland contro la formazione argentina. L’obiettivo sarà quello di imporsi per mettere fieno in cascina. Sabato 29 luglio, le ragazze nostrane affronteranno la compagine sudafricana a Wellington e il target sarà il medesimo. A chiusura della prima fase, il 2 agosto, la super sfida contro la Svezia, sempre a Wellington. Sulla carta, le giocatrici di Bertolini possono ambire al secondo posto del raggruppamento ...