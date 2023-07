Peccato che il diverbio sia sfociato in una brutale rissa:volanti,, colpi proibiti e botte da orbi , il tutto tra gli schizzi d'acqua poiché il brutale scontro è avvenuto proprio a riva. ...... ma l'autopsia ha evidenziato lo sfondamento del torace e altre gravissime lesioni causate da. Dopo l'omicidio , la povera vittima sarebbe stata abbandonata in doccia sotto l'acqua ...È finita in rissa, tra, lo scontro verbale esploso tra i bagnanti e alcuni turisti stranieri (secondo alcuni testimoni erano di origine francese) approdati in gommone sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto ...

Calci e pugni in spiaggia: il video choc ilGiornale.it

Alexander Williams Tapón, calciatore dilettante, prende a pugni e a calci un arbitro. Denunciato per tentato omicidio, si suicida. Lascia moglie e due figli piccoli ...È stato trovato morto lunedì sera, un calciatore dilettante che aveva aggredito l’arbitro e che temeva di ricevere una denuncia penale. Alexander Williams Tapón, 24 anni, una moglie e due figli piccol ...