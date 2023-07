Cagliari | Scuffet | «Sono qui per dare delle risposte | su Ranieri…»

(Di martedì 18 luglio 2023) Le parole di Simone, nuovo portiere del, dopo l’arrivo dal Cluj. Tutti i dettagli sull’ex Udinese Simoneha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. PAROLE – «qui perandato anche in Romania per ottenere continuità e proseguire il mio lavoro in una squadra che giocava le competizioni europee. Ranieri? E’ un maestro, ed è stato per me un onore. Ti motiva tantissimo e negli allenamenti i suoi insegnamentifondamentali per migliorare». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24

...Ma poi non tutto è filato liscio e Simoneè andato anche in giro in Europa. Ora, dopo un bel campionato con il Cluj in Romania, ritenta l'assalto alla massima serie con la maglia del16.25 - Ilha annunciato l'acquisto di Simone, portiere ex Udinese e Spezia, che ha firmato con i sardi fino al 2026. L'estremo difensore italiano siCommenta per primo Ildi mister Claudio Ranieri ha ufficialmente iniziato la preparazione in vista del ritorno in ... Il primo è Simone, ex portiere dell'Udinese che ritorna in Italia ...

CAGLIARI, SCUFFET: "NON VEDO L'ORA DI RIPROVARCI CON LA A" - Sportmediaset Sport Mediaset

CAGLIARI. “Il Cagliari per me rappresenta una bellissima opportunità che non voglio assolutamente farmi scappare". Così il nuovo acquisto del Cagliari, Simone Scuffet, che oggi ha incontrato i media ...Ma poi non tutto è filato liscio e Simone Scuffet è andato anche in giro in Europa. Ora, dopo un bel campionato con il Cluj in Romania, ritenta l'assalto alla massima serie con la maglia del Cagliari.