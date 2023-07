Cagliari | Salvini sul nuovo stadio | “Sto lavorando per mediare tra Comune e Regione”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha parlato deldelal termine della visita al Consiglio regionale sardo: “A mio avviso servono nuovi stadi in tutta Italia, perciò sono già al lavoro pertra. La farsa di Milano è come per Roma e Firenze: se ne parla da tempo senza concludere niente“.ha poi proseguito: “Ilè una squadra fantastica e merita un impianto. Il commerciotano ha già una grande concorrenza e per non danneggiarlo credo che si riesca a trovare l’accordo trasenza grossi superfici commerciali“. SportFace.