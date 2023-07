Il rilancio A queste dichiarazioni si sono aggiunte quelle pronunciate lunedì 17 luglio a. ... tolti i minorenni, sono persone che hanno avuto un problema con il fisco, non ce l'hannoa ...E da, ieri Salvini ha spiegato che "una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni, ma ... sono persone che hanno avuto un problema con il fisco", ha detto, "non ce l'hannoa pagare ...Sette coppie in crisi vengono spedite nel resort Is Morus Relais, a Pula, vicino. Stessa ... 'Puerc', 'stu zuzzus', 'omm' e merd', dice Gabriela al fidanzato Giuseppe che non l'ha...

Cagliari, è fatta per Oristanio dall'Inter: i dettagli dell'affare Calciomercato.com

Cagliari, 18 luglio – Musica, spettacoli, live di grandi artisti e sfide a colpi di hip-hop e freestyle per animare le calde notti d’estate nei luoghi meno conosciuti della città. “Cagliari dal vivo”, ...Il Giornale di Sicilia oggi in edicola si sofferma sul mercato del Palermo. E sono sei ufficialità in tre settimane, con la media di un nuovo.