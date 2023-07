Caduta Libera | cosa succede ai concorrenti sotto la botola? Ecco cosa si nasconde sotto

(Di martedì 18 luglio 2023) In attesa delle nuove puntate di, con grande protagonista come sempre Gerry Scotti, una delle domande che piu incuriosisce il pubblico èsidentro la. Ma non solo, quali sono i rischi reali che corrono iche prendono parte al programma? A parlare è stato un volto tv noto, L'articolo proviene da KontroKultura.

A proposito di preserale, il game show, come è noto avrà una manciata di appuntamenti in prime time. Al momento sarebbero previste quattro prime serate, posizionate di domenica, su ...La prossima stagione televisiva sarà sicuramente molto impegnativa per Gerry Scotti . Difatti quest'ultimo tornerà nel preserale dell'ammiraglia Mediaset alla guida del game showe poi nel corso dei prossimi mesi presenterà in prima serata Io Canto generation e Lo Show dei Record. Ma le novità per quest'ultimo non sono affatto finite qua, anzi. Difatti in base ...... altra gioia per la Rai è nel preserale, dove Reazione a Catena batte nettamentecon 1,5 milioni di spettatori di differenza. Ascolti tv: Mediaset batte la Rai In una serata come quella ...

Gerry Scotti critica Mediaset per le scelte su Caduta Libera: Programmazione che crea confusione Fanpage.it

Caduta Libera sbarca in prima serata nella prossima stagione tv: le ultime anticipazioni La prossima stagione televisiva sarà sicuramente molto ...Se il 2022 si è rivelato essere uno dei Mondiali più tirati in assoluto, con un’incredibile rimonta di Bagnaia su Quartararo, il 2023 è incominciato in tutt’altro modo ...