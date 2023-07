‘Buttarla in caciara’ | sai perché a Roma si dice così? Ecco cos’era la caciara

Leggi su funweek

(Di martedì 18 luglio 2023) Il dialettonesco è ricco di modi di dire che vengono utilizzati da grandi e piccoli e spesso sono ripresi anche in altre parti d’Italia. Buttarla inè un’espressionenesca che significa fare chiasso, originare caos. Ma a cosa rimanda la? Scopriamolo insieme. “Buttarla in”,laLaha un’origine particolare e rimanda al termine caciaia che sta ad indicare un antico locale dove veniva messi a stagionare i formaggi. Se pensiamo alla parola in senso figurato, facciamo riferimento alla gazzarra che significa proprio chiasso. LEGGI ANCHE: —Saisi‘abbozzare’? In dialetto questa parola ha un significato diverso da quello che ...