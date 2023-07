Buona la prima per “Swing on Island” sull’Isola di San Pietro

(Di martedì 18 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Successo per il primoparty in stile hawaiano su una spiaggia di un’isola in Europa! “on” è stata – domenica 16 luglio – lafesta hawaiana vintage realizzata sulla spiaggia di un’isola in Europa, una iniziativa che ha visto centinaia di appassionati die rock’n’roll arrivare a Taranto da ogni dove per invadere gioiosamente l’Isola di San. Con “on” è iniziata la nuova rassegna “in’ Taranto” dell’Associazione Beche, da una nuova idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, animerà con una serie di manifestazioni l’estate tarantina, una iniziativa con il Comune di Taranto nuovamente vicino a Be. Il ...

Contestualmente, l'occasione saràper presentare al Consiglio il nuovo assessore, Stefania ... orientamento al lavoro, distribuzione di beni alimentari,assistenza sanitaria, consulenza ...18 - 07 - 2023 / Giorno per giorno Note musicali ecucina tornano ospiti per otto serate d'estate nel chiostro di Santa Maria della Consolazione (... la programmazione delle serate, per la...... capogruppo del Ppe, allamanifestazione ufficiale del movimento, a settembre. Secondo ...di coalizzare tutti gli avversari accomunandoli in uno stesso cartello elettorale aggiunge unadose ...

Be Fruity: buona la prima Myfruit.it

Riflettendo buona parte della luce solare ... ma non è ancora in vendita. Pubblicità Una prima versione sperimentale di questa vernice, in grado di riflettere il 95 per cento della luce solare, era ..."Realizziamo la pace tra contribuente e Stato. Prima con la legge di bilancio con cui abbiamo permesso di dilazionare i pagamenti a chi non era riuscito in buona fede a pagare le tasse". Lo ha detto ...