Buon compleanno Sami Modiano | Gianni Mercati | Virginia Raggi…

(Di martedì 18 luglio 2023)Raggi, Federico Garimberti, Ernesto Galli Della Loggia, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Sante Zuffada,Romoli, Lucio Tarquinio, Elio di Rupo, Marco Ferrando, Leonardo Semplici, Adriana Galgano, Erika Stefani, Carlo Vanzini, Michele Mian, Chiara Conti, Matteo Ricci, Emanuela Galliussi, Marco Piscopo, Mara Navarria, Simone Ciancio, Melanie Schwarz, Claudia Giovine… Oggi 18 luglio compiono gli anni:, manager; Federico Garimberti, giornalista; Enzo Spitaleri, attore; Violetta Gragnani, attrice; Giancarla Codrignani, scrittrice, giornalista, politica;, ex deportato a Auschwitz; Armando Dini, ...

... nel 2018, quando il giornalista - stavolta lontano dagli schermi della tv pubblica - aveva scritto sul proprio profilo Facebook: 'Alles Gute zum Geburtstag" , ovvero "" in tedesco nel ...Ildi David Hasselhoff ci riporta immediatamente indietro di una trentina d'anni, quando il ... da allora ne è passato di tempo, e ilDavid, che oggi compie 71 anni, non ha motivo di ..., ovunque tu sia - conclude Lino Aldrovandi - . E stanne certo che quella tua mano, la terrò sempre vicina al cuore. Fino all'ultimo mio respiro". Grazie per aver letto questo ...

Buon compleanno Cittadella, splendida cinquantenne Tuttosport

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso. Lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va ...Dopo le polemiche nate sui social, la tv pubblica ha analizzato i commenti fatti dalla coppia Leonarduzzi-Mazzucchi in onda su Rai Play 2 e ha deciso di cambiare la cronaca della gara di tuffi ...