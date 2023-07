Buon compleanno a… Lutsharel Geertruida

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Oggicompie 23 anni, alla scoperta dell’esterno difensivo del Feyenoord di Slot Oggicompie 23 anni. Probabilmente si trova in una situazione a metà, non proprio una terra di nessuno, semmai persino troppo popolata. L’immagine serve a tradurre ciò che sta succedendo in questa estate, ben lungi dall’essere terminata. Il calcio olandese è cresciuto, ha scalzato dal sesto posto in Europa quello portoghese, l’Eredivisie è territorio di caccia di molti operatori di mercato. Per carità, chi vive come lui al Feyenoord sa che non è esattamente una novità. Anche l’anno scorso, di questi tempi, la formazione che aveva conteso alla Roma la prima edizione della Conference League era stata rivoltata come un calzino. A contrastare Zaniolo e compagni, senza troppa fortuna, a Tirana il ...