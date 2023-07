Buffon | la risposta all’Arabia Saudita e la decisione sul futuro

(Di martedì 18 luglio 2023) Svolta suldi Gigiquasi definitiva. Il portiere ex Juventus è reduce dalla delusione della mancata promozione con la maglia del Parma e le ultime settimane sono state di valutazione. Secondo le ultime notizie il portierone 45enne ha rifiutato offerte importantissime dal punto di vista economico de sembra intenzionato ad appendere i guantoni al chiodo. Già nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare la. Leggi anche ZARATE IN ITALIA Zarate di nuovo in Italia: l'argentino inizia una nuova esperienza Gigiè stato uno dei portieri più forti della storia del calcio, si è laureato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012 con ...

E l'Inter ieri ha piazzato la sua: per la fascia destra in arrivo l'ex Juve Cuadrado (... Infine Louis, figlio 16enne del grande Gigi, ha firmato con il Pisa: giocherà nell'Under ......settimana per capire quale sarà il futuro di Gianluigi. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato la situazione legata al portiere del Parma: il club attende ancora una, ...Ladi Selvaggia non si è fatta attendere: " Hai un bidone dell'immondizia al posto del ... ovvero quella pronunciata anni fa da Gigi, ex portiere della Juventus e della Nazionale ...

Notizia importante sul futuro di Gigi Buffon: la decisione del portiere ex Juventus, reduce dall'esperienza al Parma ...Gianluigi Buffon, così come tanti suoi colleghi, avrebbe potuto scegliere di cambiare campionato. I soldi provenienti dall'Arabia Saudita hanno infatti tentato non poco anche l'ex portiere della ...