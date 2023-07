(Di martedì 18 luglio 2023) Enzodagli studi di Sportitalia ha criticato la scelta dell’e dellasocietà, di puntaresu Alvarononostante l’età.TANTI ANNI –ha espresso così la sua opinione riguardo gli attaccanti trattati dall’e dallesocietà italiane: «Stiamoparlando die Lukaku? Tre o quattro squadre su, giocatore che avrà 31 anni tra pochi mesi. La Juventus può cominciare una nuova esperienza provando a vendere un giocatore di 23 anni, tra gli attaccanti più forti in circolazione e pagato 80 milioni. Meno di due annilo rivendi a poco di più per andare a comprare Lukaku che ah 32 anni e costa 40 milioni. ...

Enzo, giornalista, ha parlato dinell'edizione di stamattina di Microfono Aperto, su Radio Sportiva Enzo, giornalista, ha parlato dinell'edizione di stamattina di Microfono ...Enzo, giornalista, ha parlato dinell'edizione di stamattina di Microfono Aperto, su Radio Sportiva Enzo, giornalista, ha parlato dinell'edizione di stamattina di Microfono ...

Bucchioni: «Inter e altre ancora su Morata, dopo tutti questi anni!» Inter-News.it

Il giornalista Enzo Bucchioni, presente nella trasmissione Sportitalia Mercato, in diretta su Sportitalia, si è espresso sulle vicende di casa Juve: "Stiamo ancora parlando ...Io lo farei domani mattina presidente della Federcalcio per la sua competenza, i legami che ha nel calcio» Il giornalista lo ritiene la persona più adatta per metterla alla guida della Federcalcio ita ...