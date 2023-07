Brozovic? Umiliazione a tempo record in Arabia | entra in campo | disastro clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Un umiliante 5-0. Quello che gli spagnoli del Celta Vigo hanno rifilato all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo. Un'amichevolesa per la squadra di Riad, che si aspettava un esito differente contro una compagine europea, di buon auspicio in vista della nuova stagione alle porte. E invece, la squadra che l'hanno scorso ha chiuso al 13° posto in Liga ha impartito una severa lezione. Ora l'Al Nassr proseguirà nella sua pre-season affrontando formazioni più blasonate e sulla carta competitive come Benfica, Psg e Inter. La compagine che milita nella Saudi Pro League non potrà nemmeno pensare di ricorrere al mercato per rinforzarsi ulteriormente dopo che la Fifa ha imposto il blocco della sessione di trattative a causa di una disputa in corso con il Leicester City. Ronaldo-Al Nassr, che tracollo! Se il primo...