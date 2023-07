Brian Molko | leader dei Placebo | indagato per vilipendio alle istituzioni

La procura di Torino ha aperto un fascicolo per vilipendio delle istituzioni per le parole pronunciate contro Giorgia Meloni da. Il frontman dei Placebo, durante un concerto a Stupinigi, alle porte di Torino, nel festival "Sonic park", aveva insultato la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni. Il cantante della ...La procura di Torino ha aperto un fascicolo per vilipendio delle istituzioni per le parole pronunciate contro Giorgia Meloni da. Il frontman dei Placebo, durante un concerto a Stupinigi, alle porte di Torino, nel festival "Sonic park", aveva insultato la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni. Il cantante della ...Non si placano le polemiche dopo quanto successo al Stupinigi Sonik Park lo scorso 11 luglio , quando il cantante dei Placebo, durante l'esibizione del gruppo, ha attaccato Giorgia Meloni , definendola: 'Fascista, razzista e nazista', prima di riferirle altri insulti. La procura di Torino ha infatti aperto nei ...

Placebo, insulti di Brian Molko a Giorgia Meloni: aperta un’indagine per vilipendio delle istituzioni La Stampa

Brian Molko, frontman dei Placebo, sarebbe indagato per vilipendio a causa di alcuni insulti a lui rivolti alla premier Meloni.Il cantante della band britannica aveva insultato Giorgia Meloni dal palco in un concerto nella provincia di Torino ...