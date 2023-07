(Di martedì 18 luglio 2023) Aggiornata la 'lista delle occupazioni in carenza' Il Comitato Consultivo per la migrazione aveva richiesto già da marzo l'annessione degliedili alla lista dei, che già ...

Brexit, mancano operai nei cantieri: sì a visti speciali per muratori e falegnami TGCOM

Il Regno Unito allenta le restrizioni sui visti, frutto della Brexit, per colmare la mancanza di lavoratori edili. Professioni come quella di muratore, stuccatore e falegname sono state aggiunte alla ...