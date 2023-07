Confondono le netturbine per personale del 118 e le aggrediscono: a denunciare le violenze, sui social, è l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" la quale nel post pubblicato su Fb ricorda che si ...La donna ha riferito ai Carabinieri di Crema di essere stata oggetto di ripetute aggressioni, tra cui spintoni,di capelli e pugni . Inoltre, l'uomo aveva un atteggiamento offensivo e ...Presto però il regolamento di conti iniziale è degenerato in un maxi - parapiglia generale, con una decina di donne scatenate che si sono azzuffate con unghiate edi capelli, quasi come nelle ...

Botte e tirate capelli a netturbine scambiate per 118 in ritardo Agenzia ANSA

Le facinorose, una volta focalizzata l'ambulanza, iniziano a tirare pietre e a dare cazzotti sulle fiancate del mezzo di soccorso. Fortunatamente l'equipaggio si è chiuso nel mezzo ed ha fatto ...Maxi rissa domenica sera a Villa di Tirano, di fronte al ristorante Sosta appetitosa sulla statale 38. Botte fra tifosi all’esterno ...