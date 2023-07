Botte e capelli tirati a netturbine scambiate per operatrici del 118 in ritardo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConfondono leper personale del 118 e le aggrediscono: a denunciare le violenze, sui social, è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” la quale nel post pubblicato su Fb ricorda che si tratta, solo per quanto concerne l’Asl Napoli 1, “dell’aggressione numero 37 del 2023 (54 aggressioni totali tra Asl Napoli 1 e Napoli 2 dall’inizio dell’anno)”. “Pochi minuti fa – si legge nel post – la postazione 118 ‘Annunziata’ viene allertata per ‘arresto cardiaco’ a piazza Capri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (a Napoli), il mezzo impiega 12 minuti a percorrere la tratta Corso Umberto-San Giovanni. Una volta sul posto alcuni astanti riferiscono all’equipaggio che il paziente è stato trasportato con mezzi propri in pronto soccorso“. “In prossimità del palazzo del chiamante – spiega ancora l’associazione – c’erano le addette alla ...