Borsellino | Meloni non sarà alla fiaccolata in via D’Amelio

(Di martedì 18 luglio 2023) La premier renderà omaggio alle scorte, poi andrà al cimitero e in Prefettura dove presiederà un comitato per l'ordine pubblico Nientein ricordo di Paoloin viaper la premier Giorgia. Come si apprende, la presidente del Consiglio domani mattinaalle 8.45caserma Lungaro di Palermo, dove deporrà una corona di fiori davantilapide dei poliziotti delle scorte morti nelle stragi del 1992. Poi andrà al cimitero a rendere omaggio a. E nella Chiesa San Domenico dove è sepolto Giovanni Falcone. Successivamente andrà in Prefettura dove presiederà un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Non sono mai mancata alle commemorazioni di Paolo', aveva assicurato la premier ... "Volteremo le spalle agli impresentabili - ha detto oggi Salvatore, fratello di Paolo , a Repubblica - Se avrò modo di incontrare la premier le vorrei chiedere come si concilia il ...

