Borsellino | Meloni domani a Palermo La sinistra monta il caso inesistente della fiaccolata

(Di martedì 18 luglio 2023) Come ogni anno Giorgiasaràper ricordare Paolonel giorno dell’anniversario di via d’Amelio. Per la prima volta in tanti anni ci andrà da presidente del Consiglio, con un’agenda che scandisce le iniziative istituzionali per la giornata., invece, quest’anno non parteciperà, come fatto in altri anni da militante e poi da leader di partito, alla tradizionaleche parte da piazza Vittorio Veneto e arriva a via D’Amelio. Una circostanza diventata oggetto di speculazioni e strumentalizzazioni politiche, sebbene la presenza del premier non fosse stata annunciata.guida la commemorazione die presiede il Comitato per la sicurezza Le commemorazioni si apriranno alle 8.45 alla caserma ...

