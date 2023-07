Borsa | Milano è debole con le banche e cede lo 0 | 24%

Le principali borse europee, compresa ladi, aprono deboli la seduta di oggi. Pesano i deludenti dati sulla crescita economica cinese , che nel secondo trimestre continua a perdere slancio. Occhi puntati anche sui dati delle ...Ladiconferma l'avvio poco mosso con il Ftse Mib che si indebolisce e cede lo 0,24% (28.538 punti), allineandosi agli altri listini europei. Ad incidere sull'indice sono in particolare i ..., il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.572 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All - Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 30.

Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,19% Agenzia ANSA

Ancora deboli le Moncler, positive le banche tranne Bper (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 lug - Borse europee in cerca di direzione in avvio, con i principali indici che comunque si ...(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Avvio piatto per la Borsa di Milano. Il primo Ftse Mib segna un +0,01% a quota 28.610 punti. (ANSA).