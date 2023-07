Borromeo Traslochi al Gran Galà di 7giorni | sponsor del Giornale del Sud Est Milano fin dai primi numeri |Guarda il video

(Di martedì 18 luglio 2023) Il "Traslocatore della Paullese" svela ai microfoni di Night Fashion come è nato il pay off commerciale che negli anni ha reso riconoscibile la comunicazione aziendale

Borromeo Traslochi al Gran Galà di 7giorni, sponsor del Giornale ... 7giorni

Georg Gänswein, ex segretario personale di Benedetto XVI, è stato riassegnato in Germania a Friburgo da Papa Francesco, non senza tensioni: "Sono un ...