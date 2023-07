Bonucci | presente pieno di dubbi tra Juve e mercato Ma sul futuro è sicuro | farà l'allenatore E in Nazionale

(Di martedì 18 luglio 2023) “Su, lo stiamo trattando con altri club ma in questo momento non abbiamo trovato nulla che a lui aggradi”: sono queste le...

Però mi piacerebbe tanto esserea quell'incontro face to face chiesto dagli ultrà ... in quanto portò la gara ai supplementari) andando volontariamente ad agganciare il polpaccio di, ......mossa che ha spiazzato il popolo bianconero è stata quella di mettere fuori rosa Leonardo, ... per concentrarsi sule ritornare a vincere nel breve - medio periodo. Ci vorrà la mano di ...Leonardoè tornato a Torino. Il difensore della Juventus ha terminato le vacanze e si è presentato al J Medical per sottoporsi ai test medici. "Non te lo meritavi" grida un tifosoall'esterno ...

Bonucci, presente pieno di dubbi tra Juve e mercato. Ma sul futuro è ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Leonardo Bonucci non perde il buonumore nonostante la sua avventura alla Juventus sia giunta al capolinea. L'ormai ex capitano bianconero, infatti, ha pubblicato una foto sul ...