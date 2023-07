"La sentenza su Patrick Zaki è: un giovane ragazzo è stato condannato in Egitto a tre anni di carcere perché ha ... Angelo, intervenendo in aula a Montecitorio."Solo pochi mesi fa ...Roma, 18 luglio 2023 "La sentenza su Patrick Zaki è: un giovane ragazzo è stato condannato in Egitto a tre anni di carcere perchè ha ... Angelointervenendo in Aula a Montecitorio. ......di fronte "a una sentenza, continueremo a sostenere la causa della libertà". "Quello è il Paese che ancora oggi impedisce di accertare la verità su Giulio Regeni", ha ricordato. ...

Bonelli: inaccettabile sentenza Zaki, Italia richiami ambasciatore - Il ... Il Sole 24 ORE

(askanews) - "La sentenza su Patrick Zaki è inaccettabile: un giovane ragazzo è stato condannato ... nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, intervenendo in ...(Agenzia Vista) "La sentenza su Patrick Zaki è inaccettabile: un giovane ragazzo è stato condannato in Egitto a tre anni di carcere perchè ...