Bologna | manifestazione per Patrick Zaki | “Momento triste”

In tarda mattinata presso il Centro San Filippo, all'esultanza dell'undici del Castenaso, ... Oltre ad alcuni amministratori locali " lainteramente plastic free, infatti, è stata ...Paolo Manelli, coordinatore dei Giochi internazionali del Tricolore 2023, ha poi presentato i diversi dettagli della. EVENTI " Sono tre i grandi appuntamenti in programma, che ...SERVIZIO DI: Giulia Leonelli Le reazioni: 'Patrick non mollare,è con te'. Dice il sindaco Matteo Lepore . 'Siamo profondamente amareggiati - prosegue - per le notizie che arrivano dall'...

Patrick Zaki. Manifestazione stasera a Bologna. Lepore: non mollare ... Agenpress

Bologna: Gianluca Costantini è il disegnatore autore del primo «cartonato» che riproduceva la sagoma del ricercatore egiziano ...Giovedì 20 luglio, alle ore 20.00, si terrà l'inaugurazione di Pesche in Festa, decima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco San Martèn dedicata a uno dei frutti più coltivati in Ro ...