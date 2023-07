Bologna | Arnautovic | 'Futuro? Qui sto bene | ma il calcio è strano'

(Di martedì 18 luglio 2023) Markoha parlato in conferenza stampa durante il ritiro del: "Non parlo di mercato, a quello ci pensa mio fratello....

Marko, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro direttamente dal ritiro di Valles Marko, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa del suo ...Nell'edizione di oggi di Trc Sport: Calcio,: Markosi sfoga in conferenza stampa nel ritiro di Valles: 'Sono un giocatore come gli altri, ma per una frase sul mio piede si è parlato tre settimane. Thiago Motta Non facciamo ...VALLES (Bolzano) - Ha parlato sempre e solo in italiano, Marko. Di tutto. Una sintesi "Io sto bene al, sono felice di essere qui, non ho intenzione di muovermi". Mentre si intratteneva coi cronisti, fuori dalla sala stampa diluviava, all'...

Arnautovic: "Resto qui, sono felice a Bologna. E con Motta il rapporto è ok" La Gazzetta dello Sport

Dal ritiro del Bologna, Marko Arnautovic conferma la voglia di restare in rossoblù e smorza le voci di mercato sul suo conto. "Io devo solo pensare a lavorare sul campo ed è quello che sto facendo. Il ...Nonostante le tante voci sul suo futuro, Marko Arnautovic non lascerà il Bologna. È lo stesso giocatore dell'Inter a confermarlo: "Se resto qui a vita Io ho un contratto e poi non so cosa succederà n ...