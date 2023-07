Bollino rosso per il caldo in 23 città | a Roma 42 gradi | decine di volontari mobilitati

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo il mese di maggio contraddistinto dall’alluvione ingna e quello di giugno non certocome il giugno di un anno fa, le ondate di calore aggrediscono l’Italia. Cresce il numero delleche i meteorologi hanno contrassegnato coldel ministero della Salute. Ovvero il segnale che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Martedì 18 luglio saranno 20 leda Nord a Sud colper il. Mercoledì 19 saranno ben 23. Situazione molto delicata a. Nella Capitale il 18 luglio si prevedono 42. Al via il Codice calore al Pronto soccorso e negli ambulatori.feroce adove il 18 luglio si ...

per 20 città Il Guardian è sulla stessa linea nella sua homepage , rimarcando tra l'altro che in Sicilia e in Sardegna si rischiano temperature con picchi fino a 49 gradi e con articoli ...Leggi anche L'Italia nella morsa di Caronte, la notizia sui quotidiani internazionali: 'Roma, città infernale' Caldo, èin 8 città. Allerta per anziani e fragili: medici temono boom di ...Il prossimo weekend, infatti è previstosia nella mattinata di sabato (22 luglio) che per l'intera giornata di domenica, quando ai vacanzieri si uniranno le persone di rientro dal fine ...

Caldo record: quali sono le 23 città da bollino rosso e le temperature attese per il giorno clou QUOTIDIANO NAZIONALE

L’AQUILA – Il caldo dell’anticiclone africano sta per raggiungere il picco. In questa giornata potrebbero crollare alcuni primati storici. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it conferma che ...Gli aggiornamenti sul caldo record in Italia di mercoledì 18 luglio, in diretta. Protezione civile in strada nelle città più a rischio ...