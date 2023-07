Bollino rosso in venti città italiane | arriva il ' codice calore'

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - L'Italia fronteggia una tempesta dicon pochi precedenti, da Nord a Sud, dalla Sardegna alla Sicilia: su 27monitorate, oggi 17 avevano il, domani diventeranno 20 e mercoledì addirittura 23. Le temperature hanno raggiunto i 40 gradi, come a Frosinone, 39 a Roma e Napoli. Il governo ha risposto con un piano sanitario che introduce il '' nei pronto soccorso, attiva ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno per accessi relativi agli effetti del caldo, potenzia la guardia medica e riattiva le unità mobili dell'era Covid per favorire l'assistenza domiciliare. L'emergenza è attestata dal numero dicon allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la ...

Il- che segnala l'allerta caldo più alta tra i 3 livelli con rischi per la salute non solo di anziani, bambini e fragili - oggi caratterizza Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari,...Oggi 20 città daNegli ospedali arriva il codice 'calore'. ll New York Times ribattezza Roma 'The infernal City' . Le indicazioni del ministero: potenziamento del servizio di guardia ...Temperature oltre i 40 gradi a causa della presenza di un robusto anticiclone africano sul Mediterraneo, in Sardegna picchi fino a 45. L'ondata di afa proseguirà almeno fino al prossimo weekend, e per ...

Allerta caldo in 23 città mercoledì 19 luglio Adnkronos

L'estate italiana si fa sentire con tutta la sua forza, portando temperature torride e un'aria arida che avvolge il Paese. Oggi, un'ampia parte dell'Italia è stata colpita da un'allerta caldo con boll ...La settimana del caldo record è iniziata. Caronte avvolge l’Italia in una bolla di calore con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi, fino al picco che verrà raggiunto merc ...