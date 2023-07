Bollini | «Le squadre U23 sono fondamentali | dalla Primavera…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Le parole di Alberto, ct dell’Italia Under 19, dopo la vittoria dell’Europeo di categoria il Portogallo Alberto, ct dell’Italia U19, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Do dieci ai miei ragazzi, no? Ho sempre fatto la metafora della montagna e dicevo che mancava la cima, l’abbiamo raggiunto. E ora è come se fossimo in baita al fresco. In Italia ci manca un passaggio: il salto da Primavera a prima squadra è troppo grande, tanti non dico che si perdono, ma fanno… il giro largo. Chi ha la fortuna di avere una squadra U23 li ha sotto controllo ed è importante. Per il resto bisogna essere molto attenti a mettere i ragazzi nel contesto giusto in base alle loro abilità. C’è chi, per esempio, gioca meglio in categorie superiori che inferiori…».