Blackout a Fuorigrotta | al Vomero e Soccavo | ripristinato il guasto

Leggi su 2anews

(Di martedì 18 luglio 2023) Ieri in varie zone di Napoli si è verificato un black-out per il sovraccarico dei condizionatori che in questi giorni di caldo sono utilizzati più ore al giorno. I tecnici sono intervenuti a piazza Muzii per ripristinare ilche per ora sembra risolto in previsione di ulteriori controlli e lavori. Ieri sera all’Arenella per