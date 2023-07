Bimbo di due anni azzannato al volto da un pitbull | è gravissimo L' aggressione dopo che la mamma ha aperto la porta di casa

Undianni è stato azzannato al volto da un pitbull nel primo pomeriggio nell'Imperiese. Secondo quanto ricostruito sembra che il cane si trovasse con un conoscente della madre. Quest'ultimo ha ...commenta A Imperia undianni è stato azzannato al volto da un pitbull. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova. Il cane era con un conoscente della madre del: l'uomo ha ...Genova . Un bambino dianni è in gravi condizioni all'ospedale Gaslini dopo essere stato azzannato al volto da un cane di razza pitbull . È successo nel primo pomeriggio a Vallecrosia , nell'Imperiese.

Tragedia in Salento, bimbo di due anni annega nella piscina di casa RaiNews

'La crisi climatica sta rendendo' gli 'eventi meteorologici estremi più frequenti e gravi anche nel nostro Paese. Tanto che, nei primi 5 mesi del ...Bimbo di due anni e mezzo annega in un vascone in muratura grezzo utilizzato come piscina. Ad accorgersi dell’accaduto la nonna del bimbo, ma i soccorsi sono risultati vani.