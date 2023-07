Bimbo di 3 anni spara e uccide la sorellina di un anno | orrore in una casa in California

Stalker investe un carabiniere, collega gli spara e lo uccide: terrore a Padova Donna spara e uccide l'autista Uber: 'Pensavo mi avesse rapita, ho capito male'di 3uccide la sorellina di ......il successivo inoltro alla Corte d'Appello di Brescia sinora non avvenuto) una richiesta di revisione degli ergastoli inflitti alla coppia per il quadruplice omicidio nel 2006 deldi 2...Ilè rimasto gravemente ferito al volto Undi dueè stato gravemente ferito al volto da un pitbull nel primo pomeriggio, in via Colombo, a Vallecrosia. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Il personale ...

Taurisano (Lecce), bimbo di 2 anni annega nella piscina della villa di famiglia TGCOM

Un bimbo di 2 anni è stato aggredito da un pitbull sul lungomare Cristoforo Colombo, a Vallecrosia. Il piccolo si era avvicinato al cane e l’animale si è improvvisamente girato, azzannandolo al volto.Choc in California a San Diego dove un bambino di appena tre anni ha sparato accidentalmente alla sorellina ... chiamata dalla casa dei due minori e al loro arrivo hanno trovato la bimba gravemente ...